【灣區新聞】聖荷西警方拘捕兩人 涉嫌在北加州打劫六間銀行

聖荷西警方拘捕了兩名在加州北部打劫過六間銀行的嫌犯。

2024年2月12日,聖荷西警方接報一家位於West Capitol Expressway 500號路段的銀行有搶劫案,當時的初步調查指,一名成年男子進入銀行向出納員遞交一張紙條,並要求交出現金,嫌犯拿走了超過1000元的現金,然後徒步逃離了該地區。

聖荷西警察局搶劫調查組立即接手調查,並確認了主要嫌犯是Brandon Lopez,在調查過程中,探員們確定嫌犯Lopez還涉及加州北部其它的五宗銀行搶劫案,包括在Modesto、Milpitas(行劫未遂)、Fremont和兩宗在Sacramento(其中一起未遂)。

在這些案件中,嫌犯Lopez會向銀行出納員遞交了一張銀行票據,要求櫃位交出錢,而探員們還確定了另一名嫌犯Tamara Bush,是所有六宗搶劫案的司機,負責協助逃離現場。

2024年3月6日,警方得到搜索令後,在Antioch嫌犯人Lopez住所執行搜捕,過程中發現了一把彈格已經裝上子彈的未登記的手槍。

兩名嫌犯被拘留,以涉嫌搶劫罪被起訴,目前被扣押在Santa Clara縣監獄,他們也正等待其它縣地檢處有關另外案件的指控。

