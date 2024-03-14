【灣區新聞】南舊金山基因技術公司23andMe客戶個資外洩 駭客目標是猶太裔和華裔（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

總部位於南舊金山的基因技術公司23andMe，去年底傳出客戶個資遭駭客竊取外洩，代表客戶的律師上星期提出集體訴訟官司，而有資料顯示，駭客竊取個資的目標是猶太裔和華裔。

23andMe有700萬客戶，訴訟主要針對該公司據稱缺乏足夠的安全流程，以及對駭客攻擊的遲緩反應。

去年4月，該公司針對黑侵事件做出反應，但一直到10月才披露出來，然而訴訟稱，當時公司沒有披露駭客的目標是德系猶太裔和有華人血統的客戶。

根據訴訟，駭客竊取了100萬德系猶太人和35萬華裔客戶的敏感信息，並在「暗網」（dark web）上出售引發這些群體對「個人安全和客戶保障，至他們於遭受種族歧視或被騷擾的風險」。

原告律師Gia Jung表示，這種情況跟典型的個資外洩不同，因為大多是竊取財物相關訊息，而非遺傳或健康資訊，23andMe的情況，使得補救變得困難。

訴狀還稱，這些資訊可用於針對猶太人，以對巴勒斯坦的行為進行報復，或發動「有針對性的資訊操縱心理社交工程攻擊」。

23andMe去年10月才首次披露被駭事件，駭客使用重複密碼，得以進入1萬4000個帳戶，大約有將近700萬資料遭竊。

23andMe的電腦網路沒有被破壞，被用來闖入這些帳戶的密碼，是從其它網站竊取的，由於它們被重複使用，因此也適用於23andMe的帳戶。

這種攻擊類型被稱為「撞庫攻擊」（credential stuffing），它讓23andMe及其他大企業一樣成為這㮔網路犯罪趨勢的受害者，但像23andMe這樣數據出問題的情況實屬罕見。

據了解，23andMe沒有強制性的雙重認證協議，使得駭客能夠向該公司發起大規模的偽造憑證嘗試。

針對此訴訟，23andMe發聲明，針對個資外洩，已向所有客戶通報了該事件，要求重設所有密碼，並強制執行雙重身份驗證，保護客戶的資料隱私和安全，仍然是23andMe的首要任務。

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