【加州新聞】加州新選舉提案動議任何新稅收必須由選民通過（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

由商界組織和納稅人權益組織推動的「保護納稅人與政府問責法例」,計劃在11月的加州選舉投票中讓選民表決,縱然州長和加州議會正要求加州最高法院將這提案從選票上移除,但推動這提案的聯盟表示,仍舊準備相關的競選工作。

在「保護納稅人與政府問責法例」下,任何加州州府和地方政府的新稅都必須由選民通過,而任何2022年開始的新稅收,需要選民在一年內重新授權,否則作廢。

前加州參議員Gloria Romero說︰「保護納稅人法例,將確保所有新的稅收,都必須得到加州人民的支持,選民可以贊成或反對新的增稅計劃,民選官員也必須清楚列明,從稅收得到的收入將如何使用,而不是用到其它的地方去。」

要是通過,提案將適用於2022年1月1日之後的所有新稅收,在這日期之後通過的增稅,全都需要選民重新表決。

州長紐森和加州議會在去年9月,要求加州最高法院在選舉投票中刪除這提案,主要論據是法例要是落實將非法的修改加州憲法,並癱瘓一些政府的運作。

提出提案的組織則表示,計劃在競選活動中籌集7,500萬元,最高法院必須在今年6月之前對提案做出裁決。

