【財經新聞】美國2月通脹數據雖輕微上升 但較去年已回落

周二公布的最新美國通脹數據,雖然比2月稍有上升,但當中對經濟其實也有些好消息。

最新的通脹數字顯示,消費者仍然在應對著物價上漲的壓力,勞工統計局最新的消費者物價指數報告顯示,2月份的價格從前一個月上漲了0.4%,在過去12個月裡,價格上漲了3.2%,而這報告對消費者來說有好也有壞。

New Haven大學經濟和商業分析系高級講師Brian Marks說:「你不能只單看一個數據,必須看整體趨勢。」

Marks認為,疫情推升了通脹,但最近的全球事件仍在影響價格,例如俄烏戰爭影響了石油,而中東動盪則轉移了航運路線。

Marks說:「船東正在支付更高的保險費,而他們正在盡力轉嫁這些費用。」

雖然最新的通脹數字略高,但跟2022年2月相比,通脹已經有所下降。

以消費者最有感的住房和汽油價格來說,根據房地產網站Zillow的資料,今年2月份的租金,大約比疫情前高出三成,汽油價格則上漲了3.8%。

根據AAA,截至周三,全國普通汽油的平均價格為3元40分。

好在這裡還有些好消息,總體而言,食品價格沒有上漲,而且每小時工資正在上漲。

Marks說:「工資增幅實際上超過了通脹率的上漲幅度,但不是那麼多,以至於它給定價帶來了上升壓力。」

