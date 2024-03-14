【財經新聞】美國2月通脹數據雖輕微上升 但較去年已回落

【KTSF 林子皓報導】

周二公布的最新美國通脹數據，雖然比2月稍有上升，但當中對經濟其實也有些好消息。

最新的通脹數字顯示，消費者仍然在應對著物價上漲的壓力，勞工統計局最新的消費者物價指數報告顯示，2月份的價格從前一個月上漲了0.4%，在過去12個月裡，價格上漲了3.2%，而這報告對消費者來說有好也有壞。

New Haven大學經濟和商業分析系高級講師Brian Marks說：「你不能只單看一個數據，必須看整體趨勢。」

Marks認為，疫情推升了通脹，但最近的全球事件仍在影響價格，例如俄烏戰爭影響了石油，而中東動盪則轉移了航運路線。

Marks說：「船東正在支付更高的保險費，而他們正在盡力轉嫁這些費用。」

雖然最新的通脹數字略高，但跟2022年2月相比，通脹已經有所下降。

以消費者最有感的住房和汽油價格來說，根據房地產網站Zillow的資料，今年2月份的租金，大約比疫情前高出三成，汽油價格則上漲了3.8%。

根據AAA，截至周三，全國普通汽油的平均價格為3元40分。

好在這裡還有些好消息，總體而言，食品價格沒有上漲，而且每小時工資正在上漲。

Marks說：「工資增幅實際上超過了通脹率的上漲幅度，但不是那麼多，以至於它給定價帶來了上升壓力。」

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