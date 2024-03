【加州新聞】多名劫匪打劫洛杉磯美容商品店 店舖老闆遇襲重創

【KTSF 張擎鳳報導】

光天化日之下,一群女劫匪進入南加州洛杉磯東部的一間美容商品店搶劫,店舖老闆嘗試阻止她們時遭劫匪襲擊,目前情況危殆。

閉路電視拍攝到這宗襲擊事件,影片顯示從商店內到停車場,四名嫌疑人中的其中一人,襲擊並抓住了M Beauty商店的32歲經理,然後將她拉倒在地上,經理的頭部受到猛烈撞擊。

她的家人希望記者只用她的名字Marlene,她的父親Enrique則用暱稱稱呼她。

Enrique說:「陽光,她從小就是我生命中的陽光。」

當日他的女兒,決定對抗四名女匪徒,調查人員稱,她們偷了物品,並且試圖離開。

之後Marlene被推倒,並且撞到頭部,她試圖站起來,但倒下了,她爸爸重覆看這個畫面。

Enrique說:「那是一次殘酷的襲擊,影片的大部分內容,讓我感覺非常惡劣,當她第二次摔倒時,那是對我來說最可怕的時刻。」

這是商店內許多攝影機拍攝到當天爭執中的女劫匪的影像。

Enrique說,那些人令他的女兒被送入南加州大學Keck醫療中心,現時情況危殆。

他說,女兒因3月6日襲擊事件所帶來的身心影響,兩度心臟病發作,她可能需要接受心臟移植手術,他說他很樂意將自己的心臟移植給她,只要令她可以活下去。

Enrique說:「我對那些女孩的所作所為,感到非常生氣,因為她們不尊重人命,我真的真的很害怕。」

