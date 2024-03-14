【加州新聞】多名劫匪打劫洛杉磯美容商品店 店舖老闆遇襲重創

【KTSF 張擎鳳報導】

光天化日之下，一群女劫匪進入南加州洛杉磯東部的一間美容商品店搶劫，店舖老闆嘗試阻止她們時遭劫匪襲擊，目前情況危殆。

閉路電視拍攝到這宗襲擊事件，影片顯示從商店內到停車場，四名嫌疑人中的其中一人，襲擊並抓住了M Beauty商店的32歲經理，然後將她拉倒在地上，經理的頭部受到猛烈撞擊。

她的家人希望記者只用她的名字Marlene，她的父親Enrique則用暱稱稱呼她。

Enrique說：「陽光，她從小就是我生命中的陽光。」

當日他的女兒，決定對抗四名女匪徒，調查人員稱，她們偷了物品，並且試圖離開。

之後Marlene被推倒，並且撞到頭部，她試圖站起來，但倒下了，她爸爸重覆看這個畫面。

Enrique說：「那是一次殘酷的襲擊，影片的大部分內容，讓我感覺非常惡劣，當她第二次摔倒時，那是對我來說最可怕的時刻。」

這是商店內許多攝影機拍攝到當天爭執中的女劫匪的影像。

Enrique說，那些人令他的女兒被送入南加州大學Keck醫療中心，現時情況危殆。

他說，女兒因3月6日襲擊事件所帶來的身心影響，兩度心臟病發作，她可能需要接受心臟移植手術，他說他很樂意將自己的心臟移植給她，只要令她可以活下去。

Enrique說：「我對那些女孩的所作所為，感到非常生氣，因為她們不尊重人命，我真的真的很害怕。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。