【全國新聞】司法部特別檢察官Robert Hur就拜登保留機密文件案到國會作證

司法部特別檢察官Robert Hur週一宣布辭職,週二以普通公民身份到國會眾議院,就他任內處理有關拜登卸任副總統後仍然保留一些政府機密文件的案件作證,兩黨議員各以不同的理由批評他。

共和黨人不滿他放過拜登,不予起訴。

共和黨聯邦眾議員Matt Gaetz說:「你在報告中發現,聯邦刑事犯罪的要素已符合,但你應用了這個老年合作者理論,因為拜登合作,乘電梯到了頂樓,你不會把他定罪。」

而民主黨人就挑剔他在調查報告中形容拜登保留那些政府機密文件,並不是因為立壞心思,而是因為拜登年紀大記憶欠佳。

民主黨聯邦眾議員Adam Schiff說:「你本可以寫,你本可以寫你的報告,並評論他對文件或一組文件的具體記憶,但你選擇了一個對總統普遍有貶義的詞語,當你如此決定時,,你明白到,Hur先生,你會用這種語言引發一場政治風暴,不是嗎?」

在兩黨夾擊下,Hur堅持自己是按照法律,按照證據而辦事,他也向司法部交代清楚自己的辦案的方式與理據。

聯邦眾議員Pramila Jayapal說:「你證明他無罪。」

Hur說:「(我沒為他開脫,報告中沒有這個詞。」

Jayapal說:「我知道故意保留有,Hur先生,是我發言時間,謝謝。」

Hur說:「我的結論是:可接受的證據,不足以讓定罪成為可能的審判結果。」

Jayapal說:「還不夠,謝謝。」

Hur是特朗普時代上任,他在聽證會舉行前夕,宣布辭職以便無拘束到國會作證,此舉一度令到一些輿論猜測他的證供會對拜登有幾大的殺傷力。

民主黨議員也在聽證會上放了一個片段,顯示特朗普也在公開場合認錯人、記錯名字,例如特朗普將匈牙利總理奧爾班,錯認是土耳其總理,因而質問共和黨人為何附和特朗普,並建議特朗普在指控別人患有癡呆症之前自己要三思。

特朗普因為在海湖莊園被搜出大量政府機密文件而遭起訴,但拜登在舊辦公室藏有政府機密文件,就免被起訴,令特朗普與共和黨人非常不滿,認為不公平,但分析指出,兩件案並不相同。

拜登是他律師發現文件後,主動通知當局去調查,並馬上把文件交還有關當局,而特朗普就拒絕交還,此外兩人收藏的檔案文件的數量也都差別很大。

