美國眾議院大比數通過議案,要求字節跳動出售旗下短片分享程式TikTok,否則會全國禁用。

眾議院以352票贊成、65票反對通過議案,要求中國公司字節跳動165天內剝離TikTok業務,否則TikTok會在全美被禁,不可下載。

議案在眾議院過關後將交由參議院審議,總統拜登指若國會通過議案,他會簽署成法。

TikTok批評美方的做法剝奪言論自由。

