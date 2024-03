【KTSF】

Palo Alto市上週六發生一宗劫車案。

Palo Alto警方消息指,上星期六清晨5時51分左右,50歲男事主,在該市Page Mill Road 700路段一個停車場,將車停靠在一個垃圾收集站旁,在沒有熄火的情況下下車丟垃圾。

當時他注意到旁邊有另一台棕色舊款房車內,有一名女子在車上,而當事主回到車上後,聽到後座有人聲,並有人從後襲擊他的肩膀。

事主倒地並失去知覺,而當他醒來時,發覺他的車及棕色房車都不見踪影。

事主其後報警,警方暫時沒有找到嫌犯,而事主的失車則在案發日早上9時,被發現在東灣奧克蘭市Embarcadeo West 600號路段著火燃燒。

任何人士有消息,可與Palo Alto警方聯絡,電話:(650) 329-2413.

