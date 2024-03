【財經新聞】灣區2月消費物價指數較去年同期上升2.4%

【KTSF 林子皓報導】

聯邦勞工部發佈舊金山(三藩市)灣區的消費物價指數顯示,今年2月教去年同期上升2.4%,物價增幅算是平穩,但其中有一項物價指數飆升了3成,大家有沒有想起過去一年有什麼大幅加價呢?

聯邦勞工部週三發佈的數據顯示,今年2月,舊金山灣區消費物價指數較去年年底上升1.5%,較一年前上升2.4%,衣、食、住、行各方面的物價升幅尚算平穩,唯獨家居能源的價格一年內上升14%。

其中電費的價格指數飆升了三成,而天然氣價格指數則下降13%,為灣區用戶提供電力的PG&E加價後,用戶的電費帳單金額顯著增加,而PG&E去年的利潤上升接近25%。

其他消費物價方面,食物和飲品價格上升2.6%,外賣或在外面用餐的消費價格增加3.7%。

交通方面,汽油價格回落,灣區一般無鉛汽油價格較一年前下降2.7%。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。