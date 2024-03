【KTSF】

南灣Santa Clara縣警局本週稍早拘捕兩名男子,他們涉嫌在聖荷西市一個VTA輕鐵站偷取價值約一萬元的銅線。

縣警局於週一中午12時44分接報,指在VTA的Cropley輕鐵站有人在偷取銅線,當時一名疑犯和一輛白色輕型卡車在路軌附近。

至下午1時半,疑犯與另一名人士駕車到達Sunnyvale市的Reamwood輕鐵站,縣警將疑犯的車輛截停,在車內起出被偷的銅線。

據縣警局透露,被偷的銅線約值一萬元,約20呎長,重逾100磅。

兩名疑犯分別是60歲男子Danielle Mayo,以及55歲男子Frank Pacheco,二人涉嫌藏有贓物、串謀犯案和藏有安非他命被捕,暫時未知二人是否涉及VTA其他銅線失竊案件。

