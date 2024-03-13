【灣區新聞】舊金山市長候選人安世輝呼籲無家可歸部門為移民家庭提供住房和庇護所（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市參事兼市長候選人之一的安世輝（Ahsha Safai），聯同非牟利組織Faith in Action領導集會，呼籲舊金山的無家可歸部門為移民家庭提供住房和庇護所。

舊金山市參事兼市長候選人之一的安世輝週二召開集會，要求市長布里德需要投資在移民家庭的住房和庇護所。

安世輝說：「這項決議要求並敦促無家可歸者及住房部門提供支持，當有帶孩子的家庭出現，他們應該立即獲得庇護。」

同時亦有移民的家庭上台發言。

安世輝表示，上週參加了一個社區會議，很多移民家庭得不到政府部門的關注。

安世輝說：「他們住在加油站，或住在庇護所裡，在一個富有的城市裡，不應該讓任何孩子流落街頭，所以我們今天提出一項決議，要求政府優先考慮有家庭的兒童，無論是庇護所，還是獲得住宿券，以便可以讓他們有尊嚴地離開街道。」

至於在應付無家可歸者問題，他表示，正在努力擴大庇護所的數量，他日前又提議對Homeward Bound計劃作出修訂，讓更多人可以受惠。

舊金山為了幫助無家可歸人士回到家鄉，有一項提供買車票及搬屋援助的計劃，安世輝表示，市府過去幾年未有充份利用該計劃，名為Homeward Bound的計劃，是由加州州長紐森在2005年出任舊金山市長時創立。

另一方面，在週二的集會上，市參事陳詩敏，華頌善（Shamann Walton），以及潘正義（Dean Preston）亦為安世輝站台。

陳詩敏說：「首先第一件事，我加入安世輝一起提出法案，要求市長布里德去幫助和提供居所，給我們的新移民家庭，另外，就是我作為預算委員會主席，將會在未來一年裏看緊市長的經濟預算，要求她繼續撥款，資助這些移民家庭。」

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