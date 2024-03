【灣區新聞】舊金山市長候選人麥法恩建議傍晚後關閉有毒品交易的公園（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市長候選人麥法恩(Mark Farrell)表示,若果當選市長,需要改善警務人員的裝備,來回應居民對公共場所非法活動的擔憂,他的建議包括傍晚後關閉市內的某些公園,但現任市長布里德以及另一名候選人羅偉批評該計畫。

麥法恩表示,若果他在11月當選,他將準備一項投票,通過允許符合退休條件的警員繼續工作,另外,他計劃將對某些所謂的「問題公園」實行嚴格的措施,僅限白天開放,這些所謂的「問題公園」,包括Civic Center市政中心廣場、UN Plaza和Mission區的Jose Coronado遊樂場,這些地方一直是居民投訴深夜毒品交易的場地。

麥法恩又表示,他將禁止市內地區有明顯出售贓物的情況出現,他還希望利用市府預算資助五間警察學院。

麥法恩表示,將積極確保居民在每個社區都感到安全,他亦曾經在競選活動時表示,如果當選,他將立即更換警察局長Bill Scott,尋求新的領導層。

另一方面,競選連任的現任舊金山市長布里德的競選團表示,麥法恩的政策綱領不完整,團隊指關閉市政中心廣場,不會產生任何作用,只會扼殺市府居民和遊客的活動。

布里德的競選團又指,麥法恩在擔任臨時市長期間,犯罪率比布里德在任時還要高。

而另一名參選人羅偉(Daniel Lurie)競選團隊指,羅偉是唯一一位在市府外擁有成功行政領導能力的候選人,諷刺之處在於麥法恩在2018年臨時市長期間,分配了4500萬元的城市資金用於「清潔街道」的計劃,但這些錢的一小部分都沒有流向警察部隊。

警察協會在2018年曾表示,這些錢可以讓警察留在街上,而不是提前退休,並且可以招募新人來填補空缺。

團隊指,在麥法恩在警員薪資方面缺乏領導能力,導致警務人員裝備下降,事實亦反映,麥法恩卸任臨時市長後不久,警察局的警力急劇下降,從2018年的1,966名警員,減少到2023年的1,574名。

