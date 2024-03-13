【灣區新聞】舊金山市長候選人麥法恩建議傍晚後關閉有毒品交易的公園（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市長候選人麥法恩（Mark Farrell）表示，若果當選市長，需要改善警務人員的裝備，來回應居民對公共場所非法活動的擔憂，他的建議包括傍晚後關閉市內的某些公園，但現任市長布里德以及另一名候選人羅偉批評該計畫。

麥法恩表示，若果他在11月當選，他將準備一項投票，通過允許符合退休條件的警員繼續工作，另外，他計劃將對某些所謂的「問題公園」實行嚴格的措施，僅限白天開放，這些所謂的「問題公園」，包括Civic Center市政中心廣場、UN Plaza和Mission區的Jose Coronado遊樂場，這些地方一直是居民投訴深夜毒品交易的場地。

麥法恩又表示，他將禁止市內地區有明顯出售贓物的情況出現，他還希望利用市府預算資助五間警察學院。

麥法恩表示，將積極確保居民在每個社區都感到安全，他亦曾經在競選活動時表示，如果當選，他將立即更換警察局長Bill Scott，尋求新的領導層。

另一方面，競選連任的現任舊金山市長布里德的競選團表示，麥法恩的政策綱領不完整，團隊指關閉市政中心廣場，不會產生任何作用，只會扼殺市府居民和遊客的活動。

布里德的競選團又指，麥法恩在擔任臨時市長期間，犯罪率比布里德在任時還要高。

而另一名參選人羅偉（Daniel Lurie）競選團隊指，羅偉是唯一一位在市府外擁有成功行政領導能力的候選人，諷刺之處在於麥法恩在2018年臨時市長期間，分配了4500萬元的城市資金用於「清潔街道」的計劃，但這些錢的一小部分都沒有流向警察部隊。

警察協會在2018年曾表示，這些錢可以讓警察留在街上，而不是提前退休，並且可以招募新人來填補空缺。

團隊指，在麥法恩在警員薪資方面缺乏領導能力，導致警務人員裝備下降，事實亦反映，麥法恩卸任臨時市長後不久，警察局的警力急劇下降，從2018年的1,966名警員，減少到2023年的1,574名。

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