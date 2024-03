【全國新聞】Airbnb禁屋主在出租房屋安裝室內安全攝影機

【KTSF 張擎鳳報導】

短租民宿公司Airbnb推出新的規例,禁止所有屋主在出租的房屋內安裝室內安全攝影機。

Airbnb公司的高層表示,諮詢過屋主、客戶和隱私專家後,決定推出這項新禁令,並且將於4月30號實施。

之前只要屋主在住房規則中寫明出租屋內有安裝室內安全攝影機,並且將攝影機放置在公共和看得到的地方就可以,但屋主不能在睡房和衛生間等地方安裝室內安全攝影機。

而新禁令將完全禁止所有屋主在出租的房屋內安裝室內安全攝影機,如果屋主違反禁令,Airbnb公司可能會在平台上移除屋主的出租房屋,或者屋主的帳戶。

Airbnb推出這項新禁令,是因為多名遊客對於出租房屋內有安裝安全攝影機一事感到不滿。

該公司表示,新禁令只會影響小部分的客戶,而且屋主可以繼續使用室外安全攝影機,例如門鈴攝影機等,但屋主必須在住房規則中透露這項質訊。

