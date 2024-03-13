【全國新聞】Airbnb禁屋主在出租房屋安裝室內安全攝影機

【KTSF 張擎鳳報導】

短租民宿公司Airbnb推出新的規例，禁止所有屋主在出租的房屋內安裝室內安全攝影機。

Airbnb公司的高層表示，諮詢過屋主、客戶和隱私專家後，決定推出這項新禁令，並且將於4月30號實施。

之前只要屋主在住房規則中寫明出租屋內有安裝室內安全攝影機，並且將攝影機放置在公共和看得到的地方就可以，但屋主不能在睡房和衛生間等地方安裝室內安全攝影機。

而新禁令將完全禁止所有屋主在出租的房屋內安裝室內安全攝影機，如果屋主違反禁令，Airbnb公司可能會在平台上移除屋主的出租房屋，或者屋主的帳戶。

Airbnb推出這項新禁令，是因為多名遊客對於出租房屋內有安裝安全攝影機一事感到不滿。

該公司表示，新禁令只會影響小部分的客戶，而且屋主可以繼續使用室外安全攝影機，例如門鈴攝影機等，但屋主必須在住房規則中透露這項質訊。

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