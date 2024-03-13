【灣區新聞】為鼓勵市民更換家中柴火爐 合資格民眾可獲最高6500元補助購買電熱泵

【KTSF 毛皓延報導】

灣區空氣質素管理局為鼓勵市民更換家中柴火爐，向合資格民眾提供高達6500元補助購買電熱泵，計劃現接受申請。

灣區空氣質素管理局表示，隨著當局正加快步伐過渡到一個零排放的未來，電熱泵系統比點燃木材相對健康，又指在灣區的冬季，燃燒木材的煙霧一直是空氣污染的主要來源，對兒童、長者及患有呼吸道疾病人士非常有害，相反，熱泵能取代以燃燒木材驅動的家庭用品和火爐，是一個潔淨及節能的選擇。

灣區空氣質素管理局指，電熱泵將外面空氣的熱力帶到屋內產生熱能，同時亦可以反向運作，將熱能排出屋內，以達到冷卻作用。

當局現推出一項Clean HEET計劃，為合資格民眾提供高達6500元補助更換熱泵。

計劃申請人在作任何購買或安裝前，必須得到當局批准，在安裝新的熱泵後，必須拆除舊有火爐，並帶到回收中心。

居住在最受空氣污染影響地區的民眾將獲優先考慮，包括東灣奧克蘭（屋崙）、列治文市、舊金山（三藩市）東南面及灣景區獵人角，申請將在5月15日下午5時截止。

如欲了解更多詳情，或申請，可以到灣區空氣質素管理局網站，網址是https://www.baaqmd.gov

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