【灣區新聞】為鼓勵市民更換家中柴火爐 合資格民眾可獲最高6500元補助購買電熱泵

【KTSF 毛皓延報導】

灣區空氣質素管理局為鼓勵市民更換家中柴火爐,向合資格民眾提供高達6500元補助購買電熱泵,計劃現接受申請。

灣區空氣質素管理局表示,隨著當局正加快步伐過渡到一個零排放的未來,電熱泵系統比點燃木材相對健康,又指在灣區的冬季,燃燒木材的煙霧一直是空氣污染的主要來源,對兒童、長者及患有呼吸道疾病人士非常有害,相反,熱泵能取代以燃燒木材驅動的家庭用品和火爐,是一個潔淨及節能的選擇。

灣區空氣質素管理局指,電熱泵將外面空氣的熱力帶到屋內產生熱能,同時亦可以反向運作,將熱能排出屋內,以達到冷卻作用。

當局現推出一項Clean HEET計劃,為合資格民眾提供高達6500元補助更換熱泵。

計劃申請人在作任何購買或安裝前,必須得到當局批准,在安裝新的熱泵後,必須拆除舊有火爐,並帶到回收中心。

居住在最受空氣污染影響地區的民眾將獲優先考慮,包括東灣奧克蘭(屋崙)、列治文市、舊金山(三藩市)東南面及灣景區獵人角,申請將在5月15日下午5時截止。

如欲了解更多詳情,或申請,可以到灣區空氣質素管理局網站,網址是https://www.baaqmd.gov

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。