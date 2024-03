【灣區新聞】灣區國會議席選舉 南灣第16區仍未有最後結果

【KTSF 毛皓延報導】

國會選舉,灣區多個選區經過上星期二初選之後,已經出現得票最高的兩名候選人進入11月選舉決勝負,但南灣第16國會選區,目前排第二名的Joe Simitian,只領先排第三的羅達倫幾百票。

國會第16選區涵蓋南灣Santa Clara縣部分地區,以及San Mateo縣中部和沿岸地區,代表這區的現任國會眾議員Anna Eshoo不再尋求連任。

競逐這個席位的參選人之中,目前以前聖荷西市長Sam Liccardo領先,截至週一下午5點半,Liccardo得票21.5%,Santa Clara縣參事Joe Simitian得票16.8%,排第二,而華裔州眾議員羅達倫得票16.7%,與Simitian的票數只相差100多票。

而點票工作尚未完結,負責選舉事務的州務卿仍有31天時間去認證最後選舉結果。

國會第17選區位於南灣以及東灣南部地區,現任民主黨籍聯邦眾議員Ro Khanna尋求連任,他在初選得票63.2%,而共和黨籍的陳柔恩得票26.7%,她將出線在11月選舉挑戰Khanna。

國會第11選區位於舊金山(三藩市),現任民主黨籍聯邦眾議員普洛西(Nancy Pelosi)在國會30多年,並曾經擔任眾議院議長。

Pelosi在初選得票73.7%,而排第二的是共和黨籍華裔樓成生,他得票8.6%,將在11月選舉挑戰普洛西。

