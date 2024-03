【KTSF 尹晉豪報導】

一架由澳洲悉尼飛往舊金山(三藩市)的聯合航空客機,週一因維修保養問題被迫折返,這次是聯合航空7天内發生的第5宗航班事故。

聯合航空表示,3月11日,一架從悉尼飛往舊金山國際機場的航班,在飛行兩小時後就被迫返回悉尼,航班載有183名乘客和機組人員。

飛機安全着陸後,聯航為乘客提供過夜住宿,以及為他們重新安排舊金山航程。

聯合航空表示,會調查近期發生的事故以了解情況,並從中吸取教訓。

最近一星期,聯航頻頻發生事故,最嚴重的包括上星期一架從休斯敦飛往佛羅里達州的客機,因為引擎著火而被迫折返,以及一架從舊金山前往日本的客機,在起飛後不久輪胎從空中跌落地面,客機需轉飛南加州洛杉磯緊急降落。

