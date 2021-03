參院舉行選舉改革聽證兩黨議員激辯

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院周三就聯邦選舉法舉行聽證,將會為提早投票和郵寄投票訂立聯邦的標準,在聽證期間,有部份參議員傳出火爆場面。

今次是幾十年來在國會審議的最大規模選舉改革措施,民主黨人大力支持。

參議院規例委員會主席、民主黨籍的Amy Klobuchar表示,法案目的就是要令投票更容易,以及加強選舉的道德規例。

共和黨籍的參議員Roy Blunt就表示,法案變相等於聯邦接管選舉程序,將會為民主帶來災難。

參議院多數黨領袖舒默就表示,共和黨人在去年大選中落敗後,他們就設法褫奪選民的投票權,這點並非是美國民主的核心。

參議院少數黨領袖麥康尼表示,在2016和2020年大選中,兩黨都表現出不接受選舉結果,他又指責民主黨人繼續奉行一種「黨派權力霸佔」。

這項聯邦投票權法建議擴大提早投票,減少投票選民的身份辨認要求,容許在選舉當天登記投票,以及要求州政府設立為合資格選民自動登記,可以參與聯邦選舉。

