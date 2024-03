【國際新聞】美國情報機構指中俄挑戰國際規則和美國主導地位

【有線新聞】

美國情報機構指,中國、俄羅斯等國家利用國家之間和地區糾紛,挑戰全球規則,又指兩國自俄烏戰事以來,一直有軍事交易。

美國國家情報總監海恩斯出席參議院情報委員會聽證會,提到中國、俄羅斯、北韓、伊朗緊密合作,破壞國際秩序。

海恩斯說︰「鑑於中國的野心,北京將繼續利用軍事力量威嚇鄰國,按其優先關注事項制定地區行動,預料解放軍將開發更多領域,部署新技術,並加強聯合作戰能力,尤其針對台灣和西太平洋地區。」

情報機構的年度報告評估美國面對的全球威脅,指大國之間的競爭及地區衝突與日俱增,正挑戰國際規則和美國的主導地位。

報告大量篇章提到中俄關係密切,自俄烏戰事爆發以來,中國都有向俄羅斯提供軍民兩用的武器零件,以支持俄羅斯國防工業。北京出口至莫斯科可用於軍事用途的貨物亦增長三倍,反映中國一直為俄羅斯提供經濟和安全援助。

報告又提到北京試圖影響今年的美國大選,以分散國內對中國的批評,並加劇美國內部分歧。不過據報國家主席習近平去年在三藩市與美國總統拜登會面期間,已向對方表明不會干預年底大選。

