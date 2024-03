【灣區新聞】林文傑加入舊金山市長參選人羅偉競選團隊 擔任亞太裔政治總監（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

曾經在2021至2022年組織罷免舊金山(三藩市)教委運動,以及第4區市參事殷嘉立(Joel Engardio)的前立法助理林文傑,宣佈加入舊金山市長參選人羅偉(Daniel Lurie)的競選團隊,擔任亞太裔政治總監。

舊金山今年11月舉行市長選舉參選的慈善家羅偉,週一宣佈林文傑加入他的競選團隊,擔任亞太裔政治總監。

林文傑曾經在舊金山聯合校區任職的調查員,2021至2022年組織罷免舊金山教委運動,並成功罷免三名時任教育委員。

他在同年為競選市參事的殷嘉立助選,成為團隊的競選主任,最後幫助殷嘉立擊敗代表日落區的第4區市參事馬兆明,令日落區20多年來,首次選出非華裔的市參事。

林文傑其後擔任殷嘉立的立法助理,經常落區聆聽民意,為居民解決問題,現他決定轉移跑道,為競選市長的羅偉助選。

林文傑說:「三個原因,為什麼我要幫助羅偉,第一羅偉是真心地服務市民,我和他抱住一個觀念,同一個價值觀,就是民選官員和政府官員是為市民服務,而不是相反,第二是羅偉其實十分關心華人社區,較早前Noriega街有4間店舖在晚上被人爆竊,事件發生後,我知道他落區並到店舖了解事件,最後就是一個好大的原因,最重要的原因就是,舊金山好有急切性,要一個新的領導,去領導舊金山,,走出現時的危機,我曾經在香港做過廉政公署,我希望舊金山是一個廉潔城市。」

羅偉說:「我希望他可以繼續做他以往所做的事情,就是走進社區,與市內不同地區的居民交談,這就是我從第一天起的首要任務,去和市內每個角落的人交談,我們要去贏得大家的選票,我很高興他加入我們的團隊。」

羅偉週一在Lowell高中外面舉行記者會時指出,舊金山聯合校區正面臨巨大的赤字,如果當選市長,他將會向校區問責。

另外,羅偉表示,希望為無固定居所的學生提供服務和房屋,以及建設教師房屋。

舊金山選務處表示,目前有40多人表態有意參選今年11月市長選舉,現任舊金山市長布里德競選連任,曾經擔任臨時市長的麥法恩(Mark Farrell),及現任市參事安世輝(Ahsha Safai)也表態有意參選。

而舊金山市參議會主席,代表第三區的市參事佩斯金(Aaron Peskin),仍在考慮是否角逐市長的職位。

