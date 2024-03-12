【灣區新聞】林文傑加入舊金山市長參選人羅偉競選團隊 擔任亞太裔政治總監（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

曾經在2021至2022年組織罷免舊金山（三藩市）教委運動，以及第4區市參事殷嘉立（Joel Engardio）的前立法助理林文傑，宣佈加入舊金山市長參選人羅偉（Daniel Lurie）的競選團隊，擔任亞太裔政治總監。

舊金山今年11月舉行市長選舉參選的慈善家羅偉，週一宣佈林文傑加入他的競選團隊，擔任亞太裔政治總監。

林文傑曾經在舊金山聯合校區任職的調查員，2021至2022年組織罷免舊金山教委運動，並成功罷免三名時任教育委員。

他在同年為競選市參事的殷嘉立助選，成為團隊的競選主任，最後幫助殷嘉立擊敗代表日落區的第4區市參事馬兆明，令日落區20多年來，首次選出非華裔的市參事。

林文傑其後擔任殷嘉立的立法助理，經常落區聆聽民意，為居民解決問題，現他決定轉移跑道，為競選市長的羅偉助選。

林文傑說：「三個原因，為什麼我要幫助羅偉，第一羅偉是真心地服務市民，我和他抱住一個觀念，同一個價值觀，就是民選官員和政府官員是為市民服務，而不是相反，第二是羅偉其實十分關心華人社區，較早前Noriega街有4間店舖在晚上被人爆竊，事件發生後，我知道他落區並到店舖了解事件，最後就是一個好大的原因，最重要的原因就是，舊金山好有急切性，要一個新的領導，去領導舊金山，，走出現時的危機，我曾經在香港做過廉政公署，我希望舊金山是一個廉潔城市。」

羅偉說：「我希望他可以繼續做他以往所做的事情，就是走進社區，與市內不同地區的居民交談，這就是我從第一天起的首要任務，去和市內每個角落的人交談，我們要去贏得大家的選票，我很高興他加入我們的團隊。」

羅偉週一在Lowell高中外面舉行記者會時指出，舊金山聯合校區正面臨巨大的赤字，如果當選市長，他將會向校區問責。

另外，羅偉表示，希望為無固定居所的學生提供服務和房屋，以及建設教師房屋。

舊金山選務處表示，目前有40多人表態有意參選今年11月市長選舉，現任舊金山市長布里德競選連任，曾經擔任臨時市長的麥法恩（Mark Farrell），及現任市參事安世輝（Ahsha Safai）也表態有意參選。

而舊金山市參議會主席，代表第三區的市參事佩斯金（Aaron Peskin），仍在考慮是否角逐市長的職位。

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