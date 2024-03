【灣區新聞】PG&E加價後影響到開電動車的駕駛人 但還是比開傳統汽油車便宜

【KTSF 萬若全報導】

太平洋煤電公司(PG&E)加價20%後,也影響到開電動車的駕駛人,雖然還是比開傳統汽油車便宜,但是駕駛人在充電時,也明顯感受到電費增加了。

舊金山紀事報訪問一名Tesla Model Y的車主說,過去在超級充電站,每次充電費用10到14元,但最近增加到每次20元,不少電動車駕駛人都感受到電費漲價。

根據Cox Automotive的一項研究,截至1月份,一輛新型電動車的平均價格,比傳統汽油車高出約2,039元,但省下油錢,比方說一輛豐田Camry,行駛約506英里的油費約為73元,同等距離Tesla Model 3,充電費用約為32元,雪佛蘭Bolt的充電費用為43元,還是比汽油車便宜。

皮尤研究中心的一項調查發現,七成有興趣購買電動車的人表示,節省汽油費用,是他們考慮的一個主要因素,但是有經濟學家擔心,電價一直上漲,可能會讓潛在的電動車買主猶豫,這跟政府提倡電動車政策反其道而行,尤其加州政府計劃在2035年停止銷售新的汽油車。

對此PG&E強調,電動汽車充電的成本,仍然低於購買汽油的成本,特別是參加該公司提供的電動車特殊費率計劃。

PG&E主要電動車費率計劃,從午夜到下午的非高峰時段,允許駕駛者在家中為汽車充電,價格相當於每加侖汽油約3.23至3.29元,這低於AAA列出的目前每加侖汽油4.80元的平均價格。

但PG&E表示,只有約25%的電動車駕駛參加特別費率方案。

如果大家想查詢更多關於PG&E的電動車特殊費率計劃,可瀏覽:https://www.pge.com/en/account/rate-plans/find-your-best-rate-plan/electric-home.html

