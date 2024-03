【KTSF 張擎鳳報導】

東灣Dublin市一間女子監獄發生官員性侵囚犯的案件,聯邦探員再次到該監獄搜查。

聯邦在一年幾以前展開對本案的調查,已經檢控幾名涉案監獄人員。

週一十幾名聯邦探員再次搜查了東灣FCI Dublin監獄,拿走文件和電腦。

美聯社在2021年揭發該監獄長期以來都有獄卒性侵犯女囚犯,並且官員互相包庇,事件驚動國會,而聯邦監獄處承諾會嚴加整肅。

消息指,目前獄長、一名副獄長和一名獄警隊長已被調離該設施,並且至少有8名監獄官員,包括前獄長在內被控性侵囚犯。

消息指,該女子監獄的黑暗文化,只是聯邦監獄處要解決的問題之一,此外,美國監獄還有人手短缺、安全缺口以及自殺等嚴重問題有待解決。

