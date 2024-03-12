【灣區新聞】涉嫌在舊金山無故推跌亞裔婆婆的非裔女疑犯 去年涉及另一名亞裔婦人死亡案（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

本台早前報導過一個非洲裔女子，無緣無故推倒一個71歲亞裔婆婆，並掌摑婆婆，有知情人士透露，這名非洲裔女子在去年跟一名亞裔女性死亡事件有關。

舊金山地檢處表示，43歲的被告Thea Hopkins涉嫌在3月4日，在Gilman Ave 1000號路段無故襲擊一名只會說粵語的71歲的亞裔婆婆。

案情指，Hopkins無故從背後襲擊那位當時正在步行到亞裔婆婆，抓扯婆婆的頭髮，多次掌摑婆婆，並且將婆婆摔倒在地面上，婆婆需要送院治療，但沒有生命危險。

被告被控兩項可能造成他人嚴重身體傷害的罪名，她日前首次提堂，否認控罪，她現時仍被關在監獄中，等待進一步的法庭訴訟。

根據The San Francisco Standard的報導，有消息人士指，在上年7月，一名63歲華裔吳性女子，在舊金山灣景區3街夾Egbert Ave被人推倒在地，頭部受傷，送院後傷重不治。

當時Hopkins被警方拘留和問話，但多位知情人士後來亦指，在查看監控錄像後，事件似乎是意外，發生時Hopkins正衝向公共交通工具，並與吳女士相撞。

舊金山警方在上年8月表示，根據調查人員收集的證據，這宗事件被視為意外死亡，除非出現新的證據，否則此案將結案。

消息人士亦表示，該部門已重新檢視此案，另外，Asian Justice Movement組織要求警方重新立案和公開片段內容。

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