【灣區新聞】涉嫌在舊金山無故推跌亞裔婆婆的非裔女疑犯 去年涉及另一名亞裔婦人死亡案（視頻）

本台早前報導過一個非洲裔女子,無緣無故推倒一個71歲亞裔婆婆,並掌摑婆婆,有知情人士透露,這名非洲裔女子在去年跟一名亞裔女性死亡事件有關。

舊金山地檢處表示,43歲的被告Thea Hopkins涉嫌在3月4日,在Gilman Ave 1000號路段無故襲擊一名只會說粵語的71歲的亞裔婆婆。

案情指,Hopkins無故從背後襲擊那位當時正在步行到亞裔婆婆,抓扯婆婆的頭髮,多次掌摑婆婆,並且將婆婆摔倒在地面上,婆婆需要送院治療,但沒有生命危險。

被告被控兩項可能造成他人嚴重身體傷害的罪名,她日前首次提堂,否認控罪,她現時仍被關在監獄中,等待進一步的法庭訴訟。

根據The San Francisco Standard的報導,有消息人士指,在上年7月,一名63歲華裔吳性女子,在舊金山灣景區3街夾Egbert Ave被人推倒在地,頭部受傷,送院後傷重不治。

當時Hopkins被警方拘留和問話,但多位知情人士後來亦指,在查看監控錄像後,事件似乎是意外,發生時Hopkins正衝向公共交通工具,並與吳女士相撞。

舊金山警方在上年8月表示,根據調查人員收集的證據,這宗事件被視為意外死亡,除非出現新的證據,否則此案將結案。

消息人士亦表示,該部門已重新檢視此案,另外,Asian Justice Movement組織要求警方重新立案和公開片段內容。

