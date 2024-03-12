【全國新聞】拜登公佈2025年財政預算案 提出向中產階層減稅

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拜登總統週一公佈他的2025年財政預算案，內容正如拜登在國情咨文中所透露，重點包括呼籲對商業及巨富階層加稅，對中產階層減稅，同時要削減財政赤字。

拜登同特朗普的總統選戰開打，第一炮是2025年聯邦財政預算案，白宮日前已經透露，拜登的經濟政策會有別於特朗普以及共和黨人的延續企業稅務優惠的主張。

拜登週一發布的2025年度聯邦財政預算案，企業不能再在員工成本開支在一百萬以上的該部份繼續享有減稅優惠，此舉旨在減少用納稅人的錢補貼企業高層的高薪，而裁減這項企業稅務優惠，會在未來十年為國庫帶來2700億元的收益。

此外，拜登也主張將企業稅率由21%增加到28%，同時對大企業設立最低稅率，以防止企業鑽稅務法律漏洞，或利用會計手段來逃避稅務。

對於富裕階層，拜登主張億萬富豪的聯邦最低入息稅率是25%，年收入達到40萬的稅戶，也必須繳交更高的Medicare醫療稅捐，以確保Medicare計劃的財政活力，同時資助低收入家庭的兒童稅務優惠。

白宮官員也指出，拜登會提出讓奧巴馬健保的保費永久降低，並會尋求在十年內將國債減少3萬億。

白宮表示，新一年度的財政預算案，會為數以百萬計的中、低收入家庭減稅，並主張降低育兒成本、處方藥物價格、水電價格及住屋成本。

在幫助家庭育兒方面，會恢復兒童稅務優惠，平均為2600元，為年收入低於20萬的家庭提供可負擔育兒計劃，並讓合資格工人享有最多12星期的有薪家庭事假，聯邦將會撥款85億元給各州的育兒補助項目。

在處方藥物方面，聯邦政府會將更多藥物列入Medicare醫療計劃，同藥廠談判價格的名單上，目前名單上有十種藥物，此外還會伸延現行的處方藥物稅務優惠，繼續將藥物的最高自理費用定為2千元，並繼續將每月胰島素藥物開支最高為35元。

在幫助置業方面，首次買屋人士可獲一年最多一萬的稅務優惠，以及一年5千元的房貸舒困優惠，兩項優惠都是為期兩年。

拜登總統也呼喚國會，向出售「上車盤」的稅戶提供一萬元稅務與優惠，以推高樓盤的供應。

在國防及對外援助方面，明年的軍費預算增加4.1%，拜登要求國會盡快撥款落實今年的額外緊急援外法案。

一般認為，拜登這項新財政預算案，在共和黨人主導的國會眾議院不會過關。

國會眾議院共和黨領導層回應表示，不接受拜登這項最新預算案，指其誤導，認為必須將國家重新引導回健康的財政道路。

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