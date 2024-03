【灣區新聞】奧克蘭Fruitvale區居民投訴有廢棄汽車滯留數月 但市府沒理會

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克蘭(屋崙)Fruitvale區居民投訴有廢棄汽車在區內的街道上滯留數月,但市政府並沒理會。

奧克蘭Fruitvale區居民Dejannee Cunningham表示,大約一年前,有人在她的公寓大樓前遺棄了一輛SUV,大約四個月前,有人在同一個街區遺棄了一輛紅色Hyundai Sonata,兩輛車都停在Fruitvale區Bona街2905號前。

街區內有多棟公寓大樓,兩輛廢棄車輛不僅礙眼,而且還佔用了拍車位。

有市民表示,上年已經致電311,但奧克蘭市政府並沒採取行動。

兩個星期前,一名鄰居在廢棄車輛上寫上奧克蘭第五區議員Noel Gallo的名字和一些髒話,以此向市政府表達不滿。

Gallo說:「我不認為這是針對我個人,我理解民眾的憤怒,但同時我和市政府能做的有限。」

Gallo說,他的工作人員兩週前收到鄰居的投訴,他們立即向負責處理廢棄車輛的交通部門報告,但他表示,許多市政府承包的拖車場已滿,該部門因要處理大量廢棄和失竊的汽車而不勝負荷。

Gallo說:「一些拖車場已滿座,因此我們正在嘗試尋找其他可以停車的地方。」

市政府優先考慮拖走堵塞車道和街道的廢棄汽車,由於缺乏人手和資源,一名市府官員表示,涉及的兩輛廢棄汽車,可能需要等待更長時間才能拖走,因為兩輛車都正確地停泊在街上。

奧克蘭警方報告指,在2023年,他們記錄了近14,826輛失竊汽車。

Gallo說:「明天早上我會去那裡,即使我必須找一家私人公司來拖走它,我也會讓他們拖走廢棄車輛。」

當地居民對此表示歡迎。

