【灣區新聞】舊金山市參事安世輝建議改革Homeward Bound計劃 讓更多人受惠

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)為了幫助無家可歸人士回到家鄉,有一項提供買車票及搬屋援助的計劃,市參事安世輝(Ahsha Safai)表示,市府過去幾年未有充份利用該計劃,他建議對計劃作出修訂,讓更多人可以受惠。

名為Homeward Bound的計劃,是由加州州長紐森在2005年出任舊金山市長時創立,計劃為無家可歸者提供買車票和搬屋方面的援助,幫他們回到家鄉,從而改善市內的無家可歸及清潔問題。

自2005年推行以來,幫助了超過11000人離開舊金山,並回到家人身邊,市府平均在每人身上花費180元。

市參事安世輝表示,近年受惠於計劃的人有所減少,平均每年只是有約800人得益,指計劃在市長布里德管治下受到忽略。

因此他在週一的市府小組委員會對計劃提出改革,建議將計劃重新加入市府法規,確保有關當局作出監管,並提供年度報告。

他亦提議將計劃擴展,讓有機會面臨露宿,或曾經歷過露宿、但現居於支援房屋的人士能受惠。

安世輝又指出,這些無家者大多數都是加州居民,在每人身上只要花平均少於200元,就可以讓他們和家人團聚,同時節省舊金山成千上萬的開支。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。