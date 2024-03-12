【灣區新聞】舊金山市參事安世輝建議改革Homeward Bound計劃 讓更多人受惠

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）為了幫助無家可歸人士回到家鄉，有一項提供買車票及搬屋援助的計劃，市參事安世輝（Ahsha Safai）表示，市府過去幾年未有充份利用該計劃，他建議對計劃作出修訂，讓更多人可以受惠。

名為Homeward Bound的計劃，是由加州州長紐森在2005年出任舊金山市長時創立，計劃為無家可歸者提供買車票和搬屋方面的援助，幫他們回到家鄉，從而改善市內的無家可歸及清潔問題。

自2005年推行以來，幫助了超過11000人離開舊金山，並回到家人身邊，市府平均在每人身上花費180元。

市參事安世輝表示，近年受惠於計劃的人有所減少，平均每年只是有約800人得益，指計劃在市長布里德管治下受到忽略。

因此他在週一的市府小組委員會對計劃提出改革，建議將計劃重新加入市府法規，確保有關當局作出監管，並提供年度報告。

他亦提議將計劃擴展，讓有機會面臨露宿，或曾經歷過露宿、但現居於支援房屋的人士能受惠。

安世輝又指出，這些無家者大多數都是加州居民，在每人身上只要花平均少於200元，就可以讓他們和家人團聚，同時節省舊金山成千上萬的開支。

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