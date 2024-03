【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕一名男子,他涉嫌自製槍械作銷售用途。

聖荷西警方在Santa Clara縣地檢署的協助下,於3月8日持拘捕令,前往疑犯Benito Hernandez的家將他拘捕。

警方在行動中起出3枝搶械、6枝機關槍、一個滅聲器、子彈、製槍物料和兩部3D打印機。

Hernandez被拘押在Santa Clar縣監獄,面臨多項與槍械相關的重罪指控。

