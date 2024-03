【KTSF】

AAA汽車會表示,上星期五,普通汽油每加侖的全國平均價格上漲到3.40元,這是四個月以來的最高價格。

專家表示,目前還沒有理由對汽油價格漲價感到恐慌的地步,因為每年這個時候,隨著冬季結束,燃料需求增加,汽油價格總是會上漲。

這也代表著便宜的冬季燃料季已經結束,業界轉而使用更昂貴的夏季燃料混合物,這個過程已在大多數州份開始。

另外,早前有煉油廠遭遇問題,以及1月份的極端寒冷天氣,使一些煉油廠停工也是其中因素。

