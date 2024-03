【灣區新聞】舊金山便衣警員1月及2月作出135宗重罪拘捕

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)警方宣布便衣警員在1月及2月份總共作出135宗重罪拘捕,起出超過10磅毒品及11支槍。

舊金山警方表示,便衣執法是市內打擊販毒、搶劫、盜竊及性販賣等挑戰的其中一個策略。

在1月1日至2月29日期間,總共作出135宗重罪拘捕,起出11支槍械、10.4磅毒品及收回8架失車。

當局指出,在1月11日,5間警察分局的便衣警員正採取行動打擊搶劫案,目擊4名未成年疑犯正在觀察途人,然後嘗試搶走一名女事主的手袋。

警員經徒步追逐後拘捕4名疑犯,起出1支上膛的半自動手槍,相信幾人和一連串劫案有關。

之後在2月29日,田德隆分局的便衣警員認出一名被通緝謀殺案疑犯,並截查該疑犯的車輛,在他身上起出一支裝有擴充彈夾,並已上膛的半自動手槍。

當局表示,不同分局的便衣警員負責應對該區相應的罪案,例如田德隆分局的主要職務是處理販毒相關的罪行,將會繼續該類的行動,並作出拘捕,將不法分子繩之於法。

