【娛樂新聞】首支派台歌〈非物質文化遺產〉鼓吹信自己 王智德拍MV出盡全力鬥力 好玩過做Gym

王智德Alton早前正式推出了首支個人派台歌〈非物質文化遺產〉,從中鼓勵大家相信自己,不要害怕跟世界步伐不一,而為了要透過MV傳遞這個訊息,Alton走進了瘋人院世界,但他表示在拍攝某些鏡頭時好玩過做Gym! 〈非物質文化遺產〉作為第一首個人作品,Alton選擇了他最在行的說唱模式去講故事,他介紹作品道:「早前演唱會有自己Solo嘅部份,行到台前表演俾大家睇,我就喺度諗,觀眾想聽我唱啲咩呢?所以歌曲一開始就問『你期待啲咩?想聽啲咩,記得俾掌聲。』同觀眾溝通,問完大家,就繼續講下故仔:我同聽眾都會有自己嘅故事,但最後搵出口嘅方法都係一樣,就係你有幾信自己,同埋喺自己工作同生活入面,乜嘢力量可以令自己企返起身,寫完呢篇詞之後就覺得,其實嗰個向上爬嗰度力,咪就係非物質文化遺產!」 究竟要如何在MV中呈現Alton說的那度力?他特別跟導演溝通,便發現最洗腦的一句Hook,就是「個世界大快,快到出界」這句歌詞,他延伸說明歌詞深義,道:「其實每個人都一定同社會環境有唔同步嘅時候,例如當個個都去買同一樣嘅嘢,個個都去做同一樣嘢,個個都覺得一樣嘢好嘅時候,自己未必同大眾有同一樣嘅想法,咁自己應該追上人哋嘅步伐,還是享受自己嘅步伐呢?其實呢首歌係留低一個問號俾大家。」 為了要具體化地展示這份深義,這次MV便用了一個瘋人院的概念來包裝,Alton陷入瘋人院之中,被大量精神失常的瘋人包圍著,但他依然清醒,未有被迫到變瘋!Alton表示:「其實大家都有自己嘅世界,當你同人哋唔同嘅時候,人哋可能會覺得你傻傻地,但當你知道自己揸住啲乜嘢宗旨,堅持緊自己想法嘅時候,你自己就會好清楚知道嗰樣嘢未必係傻。」而在眾多場群戲之中,Alton最喜歡與一眾Dancers及演員在鬥力的畫面,現場所見,Alton每一Take都出盡全力,猶如俾盡全力做Gym,不過Alton笑言:「我覺得係好玩過做Gym,因為好多人一齊參與,睇到個畫面,就覺得幾靚。」 推出了〈非物質文化遺產〉以後,都有不少蛋白粉期待Alton推出第二首作品,Alton表示:「我喺演唱會彩蛋演出,用咗九千幾人嘅力量去勒索公司,唔知會唔會成功,但未來嘅嘢好難講,但做咗第一首歌,我嘅歌詞又都係叫人有希望嘛,所以自己都會有希望嘅。希望之後會有多啲唔同類型嘅作品俾大家睇到啦!」

