Alameda縣警局調查組正追緝一名男子,他涉嫌與2月9日晚在San Leandro市未設市地區發生的一宗兇殺案有關。

事發於2月9日晚9時47分左右,地點在東14街夾151大街,警方接報後趕到現場,發現一名47歲男子和一名40歲行動不便的婦人中槍受傷,兩人送院搶救後,婦人最後重傷不治。

警方調查後相信,行兇者首先與兩名受害人發生爭執,之後演變成槍擊案。

警方透露,疑犯是非裔,中等身材,身高介乎5呎8吋至5呎11吋,留有鬍鬚。

案發時,疑犯的左手食指戴上戒指,頸上的掛繩疑似繫上手機、鎖匙與身份證明文件,他揹著肩帶是橙色的灰黑色背包,黑色錢包。

任何人如能就案件提供消息,請致電(510) 667-3636,匿名報案熱線:(510) 667-3622。

