【灣區新聞】奧克蘭亞裔首飾維修店遭到破門行竊 保險箱被拖出店外

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)週四凌晨,一間靠近Lake Merrit的亞裔首飾維修店遭到破門行竊,保險箱被拖出店外,但是目標過於笨重,歹徒最終還是空手離開。

事發地點是Grand Avenue 3200路段的一間珠寶維修店,閉路電視拍到的影像顯示,週四凌晨大約3點45分,5名歹徒用了兩輛車,店主兒子Christopher Tran告訴KPIX台的記者,歹徒用貨車拖開了店的鐵門,歹徒進入店裡面,用同一條繩子將裡面的一個大保險箱拖走,但是繩子斷掉,歹徒於是用另外一條鐵鍊拖走保險箱。

保險箱因為太大,而裝不進貨車中,歹徒直接拖著保險箱在馬路上,可以看到地面上出現火花。

不久後,因為被警方發現歹徒將保險箱丟棄在路上逃離,Tran表示,保險箱內有價值數千元的珠寶和手錶,而歹徒在店內拖走保險箱的時候,也在店內造成顯著的破壞。

老闆陳先生表示,看到週四的情景不禁落淚,他說,在這裡做生意34年,孩子都是靠這間店養大,現在不知道是否要重新營業。

店主表示,這是三年內第二次被盜竊,因為越戰搬來美國的老闆說,擺脫了戰爭,卻一直擺脫不了這裡的犯罪,陳先生,說感謝34年來光顧的顧客。

不遠的Alameda市,歹徒也用一輛貨車撞爛一間雜貨店的玻璃門,然後用鐵鍊拖走裡面的一個提款機。

受害人希望見到市府能夠採取具體行動對應犯罪問題,而一些商店則移除了店裡的提款機,有些甚至不再收現金。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。