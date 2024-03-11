【灣區新聞】奧克蘭亞裔首飾維修店遭到破門行竊 保險箱被拖出店外

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奧克蘭（屋崙）週四凌晨，一間靠近Lake Merrit的亞裔首飾維修店遭到破門行竊，保險箱被拖出店外，但是目標過於笨重，歹徒最終還是空手離開。

事發地點是Grand Avenue 3200路段的一間珠寶維修店，閉路電視拍到的影像顯示，週四凌晨大約3點45分，5名歹徒用了兩輛車，店主兒子Christopher Tran告訴KPIX台的記者，歹徒用貨車拖開了店的鐵門，歹徒進入店裡面，用同一條繩子將裡面的一個大保險箱拖走，但是繩子斷掉，歹徒於是用另外一條鐵鍊拖走保險箱。

保險箱因為太大，而裝不進貨車中，歹徒直接拖著保險箱在馬路上，可以看到地面上出現火花。

不久後，因為被警方發現歹徒將保險箱丟棄在路上逃離，Tran表示，保險箱內有價值數千元的珠寶和手錶，而歹徒在店內拖走保險箱的時候，也在店內造成顯著的破壞。

老闆陳先生表示，看到週四的情景不禁落淚，他說，在這裡做生意34年，孩子都是靠這間店養大，現在不知道是否要重新營業。

店主表示，這是三年內第二次被盜竊，因為越戰搬來美國的老闆說，擺脫了戰爭，卻一直擺脫不了這裡的犯罪，陳先生，說感謝34年來光顧的顧客。

不遠的Alameda市，歹徒也用一輛貨車撞爛一間雜貨店的玻璃門，然後用鐵鍊拖走裡面的一個提款機。

受害人希望見到市府能夠採取具體行動對應犯罪問題，而一些商店則移除了店裡的提款機，有些甚至不再收現金。

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