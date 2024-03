【有線新聞】

據報美國司法部就阿拉斯加航空波音737 MAX9客機門塞飛脫事故,展開刑事調查。

《華爾街日報》引述知情人士及文件,司法部已約見阿拉斯加航班的機師及機組人員調查,並陸續知會部分乘客需要查問他們。

波音未有回應。阿拉斯加航空稱會全面配合調查。

公司的波音737 MAX9客機一月初起飛後不久門塞飛脫,初步調查指門塞曾打開維修,但至出事時都缺少了4個主要螺栓。

國家運輸安全委員會稱,波音一直未有交出維修紀錄,甚至可能沒有做紀錄。

