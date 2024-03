【全國新聞】拜登特朗普同日佐治亞州造勢隔空針鋒相對

【有線新聞】

美國總統拜登與前總統特朗普同日在佐治亞州出席競選活動,拜登警告若特朗普再當選總統,美國將面臨可怕後果。特朗普則批評拜登的國情咨文是史上最差。

拜登在搖擺州佐治亞州首府亞特蘭大拉票期間,諷刺特朗普想成為獨裁者。

他說:「他吹噓稱習近平為王,又呼籲普京對我們的盟友為所欲為,這些不是我編造的。若他說想成為獨裁者,我會相信。」

拜登抨擊特朗普無視移民對美國的貢獻,又決心廢除墮胎權利,警告若特朗普再當選總統,美國將面臨可怕的結果。拜登承諾如果連任,會改善移民制度,提供渠道予有能力和夢想的人成為美國公民,重申會確保邊境安全,並恢復推行墮胎權利。

特朗普同日在佐治亞州最大城市羅馬造勢,針對拜登日前發表的國情咨文攻擊,不同意輿論形容拜登士氣高昂,措辭和語氣強硬,反而認為是史上最差的國情咨文,說:「拜登不應該對美國人大吼大叫,美國人才應該對拜登憤怒地呼喊。」

特朗普把上月在佐治亞州,懷疑被委內瑞拉移民殺害、22歲護理系學生萊利的死,歸咎於拜登放任的邊境政策,任由罪犯潛入美國。又指拜登為國情咨文中,用「非法移民」來形容委內瑞拉疑犯而道歉是十分荒謬。特朗普承諾若當選,將大規模驅逐非法移民。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。