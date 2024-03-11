【全國新聞】拜登特朗普同日佐治亞州造勢隔空針鋒相對

【有線新聞】

美國總統拜登與前總統特朗普同日在佐治亞州出席競選活動，拜登警告若特朗普再當選總統，美國將面臨可怕後果。特朗普則批評拜登的國情咨文是史上最差。

拜登在搖擺州佐治亞州首府亞特蘭大拉票期間，諷刺特朗普想成為獨裁者。

他說：「他吹噓稱習近平為王，又呼籲普京對我們的盟友為所欲為，這些不是我編造的。若他說想成為獨裁者，我會相信。」

拜登抨擊特朗普無視移民對美國的貢獻，又決心廢除墮胎權利，警告若特朗普再當選總統，美國將面臨可怕的結果。拜登承諾如果連任，會改善移民制度，提供渠道予有能力和夢想的人成為美國公民，重申會確保邊境安全，並恢復推行墮胎權利。

特朗普同日在佐治亞州最大城市羅馬造勢，針對拜登日前發表的國情咨文攻擊，不同意輿論形容拜登士氣高昂，措辭和語氣強硬，反而認為是史上最差的國情咨文，說：「拜登不應該對美國人大吼大叫，美國人才應該對拜登憤怒地呼喊。」

特朗普把上月在佐治亞州，懷疑被委內瑞拉移民殺害、22歲護理系學生萊利的死，歸咎於拜登放任的邊境政策，任由罪犯潛入美國。又指拜登為國情咨文中，用「非法移民」來形容委內瑞拉疑犯而道歉是十分荒謬。特朗普承諾若當選，將大規模驅逐非法移民。

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