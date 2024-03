【KTSF】

拜登總統週六在限期前簽署一筆4,600億元的綜合開支法案,避免許多主要的聯邦機構停擺。

參眾兩院昨晚在限期之前,以75票支持,22票反對,大比數決通過這項4,600億元在眾議院已經開綠燈的2024財政政年度綜合開支法案。

財政部表示,許多主要的聯邦機構將繼續正常運作,包括招聘新的航空交通管制員和鐵路安全檢查員,為退伍軍人提供醫療和福利,以及加強美國經濟競爭力,和特別是在人工智能等領域與中國競爭。

不過這個只是第一批資金法案,議員仍需要在3月22日限期之前通過另一批的預算法案,否則某些聯邦機構就要暫停運作。

