【有線新聞】

第96屆奧斯卡金像獎,《奧本海默》榮獲最佳電影,同時橫掃共7個獎項,成為大贏家。

這部傳記電影講述原子彈之父奧本海默研發原子彈的過程和矛盾,導演兼編劇基斯杜化路蘭獲頒最佳導演。

愛爾蘭演員施利安梅菲演活奧本海默的內心掙扎,登上影帝寶座。飾演美國原子能委員會主席的羅拔唐尼則贏得最佳男配角。電影亦獲頒最佳攝影、最佳剪接及最佳原創配樂。

愛瑪史東憑《可憐的東西》榮獲最佳女主角,她在電影中飾演被復活的科學怪人。

在成熟女性外表之下,只得小孩的心智,以天真好奇的目光探索世界,被譽為她從影以來最突破的演出,令她第二度登上奧斯卡影后寶座。電影同時獲頒最佳美術設計、服裝設計及化妝與髮型設計。

