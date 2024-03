【KTSF】

聯合航空一架從休斯敦飛往佛羅里達州Fort Myers的航班,因為引擎著火而被迫折返。

在這架波音737飛機上載了167名乘客,有多人拍攝了片段,可見一排火焰從引擎中噴出。

航空交通監測網FlightAware顯示,1118航班在當地時間下午6時40分從喬治-布希國際機場起飛,在下午6時52分折返,在7時13分降落在喬治布希機場,起飛後僅33分鐘就折返。

聯合航空在幾個小時後,用另一架飛機將乘客送往Fort Myers。

