南灣聖荷西警方拘捕一名謀殺案疑犯,案中另一名疑犯則仍然在逃。

被捕男子是30歲Sunnyvale居民Dynzel Brown,2月29日凌晨,Moorpark Avenue 5100號路段發生槍擊案,警員到場發現一名在汽車裡面的男人中槍死亡,當局經調查後,在當晚拘捕Brown。

警方亦公布案中第二名疑犯的照片,呼籲民眾協助辨認疑犯身份,警方電話是(408) 277-5283,該宗是聖荷西市內本年第9宗兇殺案。

