【灣區新聞】有團體到加州公用事業委員會外集會 抗議Waymo擴展業務（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

有反對無人駕駛的士Waymo的團體週四在舊金山(三藩市)的加州公用事業委員會(CPUC)集會,抗議Waymo擴展業務,他們認為無人駕駛技術未夠成熟,與市民的人身安全相比,當局更著重利益。

Network for Safe Streets and Workers發言人Steve Seltzer說:「加州公用事業委員會是由州長紐森任命的,這個委員會只是代表企業的利益。他們將利潤放在人命之前,對加州人來說是個危機。」

有反對無人駕駛的士發展的團體,週四在舊金山的加州公用事業委員會(CPUC)抗議,他們表示,該技術足以致命,未準備好在繁忙時段運行,又指Google作為Waymo的母公司和政府之間涉及利益輸送。

Seltzer說:「Google向紐森支付了一千萬,這些Waymo無人駕駛的士是種危險的車輛,它們不符合加州DMV的規條,例如不能倒後行駛,Waymo將民眾置身於危險中,更嚴重的是,如果舊金山發生地震,這些Waymo全部都會停在路中間。」

他們表示,當局無視民意,為了讓科技界富豪得益而推行技術。

Alliance for Independent Workers發言人Edward Escobar說:「民眾需要出來發聲!否則我們會被輾壓,我們會名副其實地被無人的士輾過,這種技術未準備好在繁忙時間使用,當局為了讓科技界的億萬富翁得益,而漠視民眾的安危,要他們買單。」

除了安全隱憂,他們也提到無人技術取代人類的問題,不容忽視。

Escobar說:「加州超過60萬人在運輸界工作,在目前人工智能、自動化和無人駕駛的新時代,我們正見證人手被機械取代。」

Waymo目前在舊金山提供載客服務,公司早前請求將服務擴展到San Mateo縣,遭到San Mateo縣參議會反對。

