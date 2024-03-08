【灣區新聞】有團體到加州公用事業委員會外集會 抗議Waymo擴展業務（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

有反對無人駕駛的士Waymo的團體週四在舊金山（三藩市）的加州公用事業委員會（CPUC）集會，抗議Waymo擴展業務，他們認為無人駕駛技術未夠成熟，與市民的人身安全相比，當局更著重利益。

Network for Safe Streets and Workers發言人Steve Seltzer說：「加州公用事業委員會是由州長紐森任命的，這個委員會只是代表企業的利益。他們將利潤放在人命之前，對加州人來說是個危機。」

有反對無人駕駛的士發展的團體，週四在舊金山的加州公用事業委員會（CPUC）抗議，他們表示，該技術足以致命，未準備好在繁忙時段運行，又指Google作為Waymo的母公司和政府之間涉及利益輸送。

Seltzer說：「Google向紐森支付了一千萬，這些Waymo無人駕駛的士是種危險的車輛，它們不符合加州DMV的規條，例如不能倒後行駛，Waymo將民眾置身於危險中，更嚴重的是，如果舊金山發生地震，這些Waymo全部都會停在路中間。」

他們表示，當局無視民意，為了讓科技界富豪得益而推行技術。

Alliance for Independent Workers發言人Edward Escobar說：「民眾需要出來發聲！否則我們會被輾壓，我們會名副其實地被無人的士輾過，這種技術未準備好在繁忙時間使用，當局為了讓科技界的億萬富翁得益，而漠視民眾的安危，要他們買單。」

除了安全隱憂，他們也提到無人技術取代人類的問題，不容忽視。

Escobar說：「加州超過60萬人在運輸界工作，在目前人工智能、自動化和無人駕駛的新時代，我們正見證人手被機械取代。」

Waymo目前在舊金山提供載客服務，公司早前請求將服務擴展到San Mateo縣，遭到San Mateo縣參議會反對。

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