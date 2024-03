【KTSF】

夏令時間將會從3月10號這個星期日開始,大家星期六睡覺前,記住把時鐘調快一個小時。

雖然這樣大家會失去一個小時的睡眠時間,,但也會在黃昏獲得額外一個小時有陽光的時間。

國會一項法案,考慮將各州永久轉換到夏令時間,這樣民眾就不需要再調快或調慢時鐘,但這項法案在國會的委員會中停滯不前。

加州選民2018年通過一項選舉提案,支持推行全年夏令時間,但州議會一直未採取行動。

