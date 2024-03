【全國新聞】Nikki Haley退選後 其支持者投票意向備受關注

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著Nikki Haley退選,除非有第三方的參選人異軍突起,否則拜登和特朗普對決,可以說是已成定局,Haley支持者的票倉去向因此備受關注。

Haley說:「現在要由特朗普來贏得我們黨內及黨外不支持他的人的選票。」

Haley退選時,表明祝賀特朗普,但不是支持他。

Haley也都講出了一個對特朗普十分關鍵的問題,就是Haley的支持者是否願意轉投特朗普。

ABC新聞網的報導指,各州共和黨初選投票站外的民調,顯示Haley的支持者當中,不滿特朗普獲得共和黨的提名,認為特朗普一旦被定罪,就不適合再做總統,以及認為拜登正當贏得2020年總統選舉,人數比例高達八成,而這些Haley的支持者,對於移民及婦女墮胎權等一系列的議題,立場都顯得比較溫和,正因為這樣,共和黨的右翼保守派、MAGA派猛烈攻擊Haley。

這些因素也都被認為會令相當多的Haley支持者疏遠特朗普,拜登總統立即向他們招手,拜登不但表示讚賞Haley有勇氣,起來同特朗普競爭,還直指特朗普表明不想要Haley的支持者,他號召他們不如轉投拜登的陣營。

拜登2024年通訊總監Michael Tyler說:「如果贊同Haley,起來反對特朗普的選舉否認論,以及他所代表的混亂和分裂,那麼拜登的競選工程,就是他們的家園。」

鑑於Haley支持者的選票去向,對11月總統大選結果有巨大的影響力,特朗普也呼籲他們加入特朗普的陣營,特朗普強調他的競選工程是最偉大,而且勝券在握。

特朗普說:「從未有如此的一項工程,如此確鑿(必勝)的事情。」

但有分析指出,特朗普與拜登各有令人憂慮的問題。

特朗普的偏激性格和極端思想,讓更多溫和派選民和城鄉郊區的選民,尤其是受過大學教育的選民卻步,他的報復心態,以及他越來越明顯的認知障礙跡象,也都令人關注,後一點涉及年齡,這個問題同樣困擾拜登。

紐約時報的分析指出,拜登目前面臨四大棘手問題,80高齡是他的頭號問題,其次是經濟問題,當中涉及的是美國人的印象。

分析指,美國人普遍對當前的經濟形勢感覺良好,但問題是他們認為經濟有所改善,同拜登無關,而且他更傾向於相信美國整體經濟趨勢轉壞。

第三個棘手問題是,民主黨的左翼陣營、激進派、自由派陣營,很多人都不滿拜登在以哈戰爭中支持以色列。

國會有進步派民主黨人直指,拜登對以哈戰爭的立場軟弱,沒有捍衛美國的價值觀,類似這些的民主黨選民,可能會在11月大選拋棄拜登,以示抗議。

拜登因此面對第四個棘手問題,就是很可能會冒出一個無黨派或第三黨的候選人,分析指,民主黨內目前最擔心是Robert Kennedy Jr.的威脅力,怕Kennedy會收割拜登的票。

整體而言,美國政壇與社會都正向著左右兩極分化,中間選民所發揮的平衡作用,在今年的大選將更為重要。

另外,民主黨總統參選人Dean Phillips也宣佈退選,並表明支持拜登總統。

