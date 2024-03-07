【全國新聞】Nikki Haley退選後 其支持者投票意向備受關注

【KTSF 朱慧琪報導】
隨著Nikki Haley退選，除非有第三方的參選人異軍突起，否則拜登和特朗普對決，可以說是已成定局，Haley支持者的票倉去向因此備受關注。
Haley說：「現在要由特朗普來贏得我們黨內及黨外不支持他的人的選票。」
Haley退選時，表明祝賀特朗普，但不是支持他。
Haley也都講出了一個對特朗普十分關鍵的問題，就是Haley的支持者是否願意轉投特朗普。
ABC新聞網的報導指，各州共和黨初選投票站外的民調，顯示Haley的支持者當中，不滿特朗普獲得共和黨的提名，認為特朗普一旦被定罪，就不適合再做總統，以及認為拜登正當贏得2020年總統選舉，人數比例高達八成，而這些Haley的支持者，對於移民及婦女墮胎權等一系列的議題，立場都顯得比較溫和，正因為這樣，共和黨的右翼保守派、MAGA派猛烈攻擊Haley。
這些因素也都被認為會令相當多的Haley支持者疏遠特朗普，拜登總統立即向他們招手，拜登不但表示讚賞Haley有勇氣，起來同特朗普競爭，還直指特朗普表明不想要Haley的支持者，他號召他們不如轉投拜登的陣營。
拜登2024年通訊總監Michael Tyler說：「如果贊同Haley，起來反對特朗普的選舉否認論，以及他所代表的混亂和分裂，那麼拜登的競選工程，就是他們的家園。」
鑑於Haley支持者的選票去向，對11月總統大選結果有巨大的影響力，特朗普也呼籲他們加入特朗普的陣營，特朗普強調他的競選工程是最偉大，而且勝券在握。
特朗普說：「從未有如此的一項工程，如此確鑿（必勝）的事情。」
但有分析指出，特朗普與拜登各有令人憂慮的問題。
特朗普的偏激性格和極端思想，讓更多溫和派選民和城鄉郊區的選民，尤其是受過大學教育的選民卻步，他的報復心態，以及他越來越明顯的認知障礙跡象，也都令人關注，後一點涉及年齡，這個問題同樣困擾拜登。
紐約時報的分析指出，拜登目前面臨四大棘手問題，80高齡是他的頭號問題，其次是經濟問題，當中涉及的是美國人的印象。
分析指，美國人普遍對當前的經濟形勢感覺良好，但問題是他們認為經濟有所改善，同拜登無關，而且他更傾向於相信美國整體經濟趨勢轉壞。
第三個棘手問題是，民主黨的左翼陣營、激進派、自由派陣營，很多人都不滿拜登在以哈戰爭中支持以色列。
國會有進步派民主黨人直指，拜登對以哈戰爭的立場軟弱，沒有捍衛美國的價值觀，類似這些的民主黨選民，可能會在11月大選拋棄拜登，以示抗議。
拜登因此面對第四個棘手問題，就是很可能會冒出一個無黨派或第三黨的候選人，分析指，民主黨內目前最擔心是Robert Kennedy Jr.的威脅力，怕Kennedy會收割拜登的票。
整體而言，美國政壇與社會都正向著左右兩極分化，中間選民所發揮的平衡作用，在今年的大選將更為重要。
另外，民主黨總統參選人Dean Phillips也宣佈退選，並表明支持拜登總統。
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