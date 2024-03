【灣區新聞】競選連任的威善高以七成得票率遙遙領先其他候選人

【KTSF】

加州議會參眾兩院議員的初步點票結果,截至週三下午,加州參議員第11選區競選連任的威善高(Scott Wiener),以七成的得票率遙遙領先其餘候選人。

Yvette Corkrean得票率一成七,Cynthia Cravens與華裔候選人熊競超(Jing Chao Xiong),得票率都不足一成。

另一方面,加州眾議員第19選區,舊金山(三藩市)市参事司嘉怡(Catherine Stefani)得票率是五成五,李志威(David Lee)就有接近兩成八得票率。

州眾議員第23選區,得票最多的是Marc Berman,有56%,排第二的是顧錦珍(Lydia Kou),得票率19.5%。

州眾議員第24選區,在任的李天明(Alex Lee),以近六成六的得票率領先,Bob Brunton排第二,有兩成三得票率。

州眾議員第26選區,得票最多的是Patrick Ahrens,有34.6%,而角逐第二個複選席位的分別有華裔候選人宋燕(Sophie Yan Song)及Tara Sreekrishnan,宋燕以25.1%稍微領先Sreekrishnan的24.6%。

