【灣區新聞】競選連任的威善高以七成得票率遙遙領先其他候選人

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加州議會參眾兩院議員的初步點票結果，截至週三下午，加州參議員第11選區競選連任的威善高（Scott Wiener），以七成的得票率遙遙領先其餘候選人。

Yvette Corkrean得票率一成七，Cynthia Cravens與華裔候選人熊競超（Jing Chao Xiong），得票率都不足一成。

另一方面，加州眾議員第19選區，舊金山（三藩市）市参事司嘉怡（Catherine Stefani）得票率是五成五，李志威（David Lee）就有接近兩成八得票率。

州眾議員第23選區，得票最多的是Marc Berman，有56%，排第二的是顧錦珍（Lydia Kou），得票率19.5%。

州眾議員第24選區，在任的李天明（Alex Lee），以近六成六的得票率領先，Bob Brunton排第二，有兩成三得票率。

州眾議員第26選區，得票最多的是Patrick Ahrens，有34.6%，而角逐第二個複選席位的分別有華裔候選人宋燕（Sophie Yan Song）及Tara Sreekrishnan，宋燕以25.1%稍微領先Sreekrishnan的24.6%。

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