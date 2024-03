【加州新聞】加州國會眾議員選舉 普洛西得票率高達72%

【KTSF 尹晉豪報導】

加州各個選區,國會眾議員選舉的點票結果,代表舊金山(三藩市)第11選區的國會眾議員選舉,民主黨的普洛西(Nancy Pelosi)得票高達七成二。

排第二位的是舊金山土生土長的26歲華裔青年,共和黨籍候選人樓成生(Bruce Lou),他得票9.2%,另外同樣是共和黨籍的華裔工程師曾楚源(Jason Zeng)就得票4.2%。

代表Livermore、Pleasanton、Hayward等東灣城市的第14選區,國會眾議員選舉,民主黨的Eric Swalwell得票最多,接近六成二,其次是共和黨籍的Vin Kruttiventi,得票近兩成。

代表San Mateo縣第15選區的國會眾議員選舉,這次民主共和兩黨各只有一位參選人,民主黨的是現任眾議員Kevin Mullin得票超過七成,而共和黨的陳安娜就有兩成七。

代表大部份Santa Clara縣,還有Fremont的Alameda縣的第17選區國會眾議員選舉,現任的民主黨籍的聯邦眾議員Ro Khanna得票六成,排第一位。

而共和黨的華裔參選人,26歲的陳柔恩排第二,得票近三成。

加州國會選舉採取開放式初選不論黨派,得票最多的前兩名參選人將進入11月大選。

