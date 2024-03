【灣區新聞】南灣16選區聯邦眾議院選戰 羅達倫得票第三未宣布敗選（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在南灣矽谷的16選區的,聯邦眾議員選舉方面,羅達倫(Evan Low)目前的得票排第三,但是他還沒有宣布敗選。

加州第16選區,在聯邦眾議員Anna Eshoo宣布退休之後,有11人角逐這個議席。

截至週三下午,前聖荷西市長Sam Liccardo得到21.7%的選票,Santa Clara縣縣議員Joe Simitian則得到17.7%的選票,羅達倫排第三,得票15.6%。

羅達倫說:「我有信心能夠進入前二名,這個選取有11個人投入參選國會議席,在這個分化與分裂的環境,還有這麼多優秀的參選人來為國效勞,我感到非常榮幸,得到眾多選民的選票。」

Liccardo說:「我服務一個有百萬人口的城市時,其實已在努力在聯邦層面工作,我在國會花不少時間協助我們,讓退伍軍人不再露宿街頭、應對槍械暴力問題等,我對華府熟悉,我們要讓國會聚焦於解決民眾最關心的議題。」

Simitian說:「在上任第一天,我們要恢復女性的選擇權,要更推前推廣美國以至全球的氣候變遷問題。」

已經點算的選票只有近52%,因此還有出現變數的可能。

