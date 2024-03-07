【灣區新聞】舊金山市長布里德提出與支持的提案都很大機會通過（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

按照目前的開票結果推算，舊金山市長布里德所提出與支持的提案，都大有可能通過，她也就初步選舉成績做出解讀。

布里德週三上午在會見媒體時表示，選民有聽見市府應對舊金山所面對的挑戰做出的對策，對此感到興奮。

布里德說：「我們從昨晚的選舉成績中，可以看到人們要市府問責的E提案和F提案，人們要我們加快市中心的復甦，建更多房屋。」

E提案和F提案分別授予警察部門更大的執法權力，和向要拿現金補助的人進行是否有用毒品的檢測，布里德認為，在選舉中得到選民的授權。

布里德說：「我們向選民出示市府方面的缺陷，選民回應告訴我們要有改變、要見到有成績，不要聽見任何藉口，不要等到下一次選舉看到改進，現在就要見到成績。」

至於一些市議員推動要警察部門達到所設定的警察人數的B提案，沒有被選民通過，市議員陳詩敏（Connie Chan）表示，知道人們不願意增稅，來支付請更多警員的開支。

陳詩敏說：「我覺得這個很直接的，舊金山的經濟不好，又有赤字，所以在平衡預算方面，大家認為，我們沒有辦法繼續去增加資源，去請更多的警察，希望市長在現情況下，繼續聘請警察人員。」

針對這一點，市長布里德表示正在進行中，她指出，有繼續在錄取新警員、加快聘請警員的程序等，也有見到更多的人申請加入警察部門。

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