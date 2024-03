【灣區新聞】舊金山市長布里德提出與支持的提案都很大機會通過（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

按照目前的開票結果推算,舊金山市長布里德所提出與支持的提案,都大有可能通過,她也就初步選舉成績做出解讀。

布里德週三上午在會見媒體時表示,選民有聽見市府應對舊金山所面對的挑戰做出的對策,對此感到興奮。

布里德說:「我們從昨晚的選舉成績中,可以看到人們要市府問責的E提案和F提案,人們要我們加快市中心的復甦,建更多房屋。」

E提案和F提案分別授予警察部門更大的執法權力,和向要拿現金補助的人進行是否有用毒品的檢測,布里德認為,在選舉中得到選民的授權。

布里德說:「我們向選民出示市府方面的缺陷,選民回應告訴我們要有改變、要見到有成績,不要聽見任何藉口,不要等到下一次選舉看到改進,現在就要見到成績。」

至於一些市議員推動要警察部門達到所設定的警察人數的B提案,沒有被選民通過,市議員陳詩敏(Connie Chan)表示,知道人們不願意增稅,來支付請更多警員的開支。

陳詩敏說:「我覺得這個很直接的,舊金山的經濟不好,又有赤字,所以在平衡預算方面,大家認為,我們沒有辦法繼續去增加資源,去請更多的警察,希望市長在現情況下,繼續聘請警察人員。」

針對這一點,市長布里德表示正在進行中,她指出,有繼續在錄取新警員、加快聘請警員的程序等,也有見到更多的人申請加入警察部門。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。