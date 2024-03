【全國新聞】聯邦政府起訴前Google華裔軟件工程師四項商業秘密盜竊罪

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦政府起訴一名前Google軟件工程師四項商業秘密盜竊罪,指他在受聘Google期間,同時秘密受僱於兩間中國科技公司,並複製及上載多份機密文件,這些機密的業務,與訓練人工智能的超級電腦有關。

舊金山(三藩市)聯邦大陪審團起訴Linwei Ding,又稱Leon Ding,盜竊Google貴重的商業秘密,特別是與人工智能相關的最先進科技。

Linwei Ding 2019年5月入職Google,擔任軟件工程師,主力提升超級電腦數據中心的效率,與機器學習、人工智能應用程式等業務相關。

起訴書指,他在2022至2023年間涉嫌違反公司保密協議,將超過500份牽涉晶片及電腦系統的文件和設計圖,偷偷上載至個人雲端儲存空間。

上載文件後不足一個月,Linwei Ding便獲中國北京融數聯智科技有限公司聘請,出任首席科技官,每個月薪金為人民幣十萬元,折合約14,800美元。

起訴書亦披露,大約在2023年5月,Linwei Ding成立一間人工智能初創公司,自己擔任首席執行官,並獲中國一個創科計劃注資,該公司的文件向投資者明言,會根據中國國情複製及提升Google的電腦運算平台。

2023年12月,Linwei Ding身處中國時,再度上載Google公司文件,被Google發現,並要求刪除所有非公務用途的檔案。

該月底他正式向Google辭職,Google得知他擔任中國科技公司的高層,在中國籌募資金,並以拍卡方式營造未曾離境的假象,於是立即中止他查閱Google機密資料的權限,同時遙距鎖上他的公司電腦,仔細調查他的登入紀錄後揭發事件。

