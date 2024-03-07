【全國新聞】聯邦政府起訴前Google華裔軟件工程師四項商業秘密盜竊罪

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦政府起訴一名前Google軟件工程師四項商業秘密盜竊罪，指他在受聘Google期間，同時秘密受僱於兩間中國科技公司，並複製及上載多份機密文件，這些機密的業務，與訓練人工智能的超級電腦有關。

舊金山（三藩市）聯邦大陪審團起訴Linwei Ding，又稱Leon Ding，盜竊Google貴重的商業秘密，特別是與人工智能相關的最先進科技。

Linwei Ding 2019年5月入職Google，擔任軟件工程師，主力提升超級電腦數據中心的效率，與機器學習、人工智能應用程式等業務相關。

起訴書指，他在2022至2023年間涉嫌違反公司保密協議，將超過500份牽涉晶片及電腦系統的文件和設計圖，偷偷上載至個人雲端儲存空間。

上載文件後不足一個月，Linwei Ding便獲中國北京融數聯智科技有限公司聘請，出任首席科技官，每個月薪金為人民幣十萬元，折合約14,800美元。

起訴書亦披露，大約在2023年5月，Linwei Ding成立一間人工智能初創公司，自己擔任首席執行官，並獲中國一個創科計劃注資，該公司的文件向投資者明言，會根據中國國情複製及提升Google的電腦運算平台。

2023年12月，Linwei Ding身處中國時，再度上載Google公司文件，被Google發現，並要求刪除所有非公務用途的檔案。

該月底他正式向Google辭職，Google得知他擔任中國科技公司的高層，在中國籌募資金，並以拍卡方式營造未曾離境的假象，於是立即中止他查閱Google機密資料的權限，同時遙距鎖上他的公司電腦，仔細調查他的登入紀錄後揭發事件。

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