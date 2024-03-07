【灣區新聞】加州眾議員第19選區李志威司嘉怡料進入11月大選

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在週二舉行的初選中，加州眾議員第19選區，舊金山（三藩市）市参事司嘉怡（Catherine Stefani）及李志威（David Lee）獲最多選票，如無意外兩人會進入11月大選。

得票近三成的李志威，在週二晚的選舉派對上感激選民的支持。

李志威說：「我很興奮有個絕佳的選舉工程，我們到處敲門催票，很多人告知已投票，我深感振奮，於我們社區有這麼多人出來支持。」

李志威表示，雖然本次初選的整體投票率偏低，但很多亞裔民眾是首次投票，他認為，這個現象非常鼓舞人心，亦感激他的團隊上下齊心努力。

李志威說：「我以我的團隊為榮，他們十分努力工作，州眾議員丁右立的背書，對我很大幫助，我也非常感激所有支持我的社區領袖。」

李志威的對手司嘉怡得票超過五成，他兩人將會進入11月大選，角逐現任加州眾議員丁右立的席位。

第19選區有超過四成居民是亞裔，而議席自2002年開始，都是由華裔美國人保有。

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