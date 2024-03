【灣區新聞】加州眾議員第19選區李志威司嘉怡料進入11月大選

【KTSF】

在週二舉行的初選中,加州眾議員第19選區,舊金山(三藩市)市参事司嘉怡(Catherine Stefani)及李志威(David Lee)獲最多選票,如無意外兩人會進入11月大選。

得票近三成的李志威,在週二晚的選舉派對上感激選民的支持。

李志威說:「我很興奮有個絕佳的選舉工程,我們到處敲門催票,很多人告知已投票,我深感振奮,於我們社區有這麼多人出來支持。」

李志威表示,雖然本次初選的整體投票率偏低,但很多亞裔民眾是首次投票,他認為,這個現象非常鼓舞人心,亦感激他的團隊上下齊心努力。

李志威說:「我以我的團隊為榮,他們十分努力工作,州眾議員丁右立的背書,對我很大幫助,我也非常感激所有支持我的社區領袖。」

李志威的對手司嘉怡得票超過五成,他兩人將會進入11月大選,角逐現任加州眾議員丁右立的席位。

第19選區有超過四成居民是亞裔,而議席自2002年開始,都是由華裔美國人保有。

