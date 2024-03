【KTSF】

德國一個男子聲稱在疫情期間的29個月內,一共打了217針COVID疫苗,如此大量接種疫苗是前所未有,對身體是否有嚴重後果,研究的結論十分驚人。

德國的研究人員週三發布調查研究報告,指該名男子一切安好,217針疫苗不但沒有令到他的身體產生免疫疲勞,而且比只是打三針的對照組,有更多正常運行的免疫細胞T-cells,同時身體內的COVID病毒抗體數量也明顯增加。

雖然這個結果驚人,研究人員仍然不建議人過量接種COVID疫苗,同時也不能確定該男子沒有中招,與打217針有因果關係。

研究人員是看到有關的新聞報導而聯絡該男子,當局起初因為懷疑他涉及醫療欺詐而調查他,他承認為了「私人理由」而在 29個月內打了217針COVID疫苗,當局沒有起訴他。

