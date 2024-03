【灣區新聞】發起罷免Millbrae兩市議員行動 請願書簽名人數達最低門檻（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區中半島Millbrae市在11月時有居民發起行動,要求罷免兩名市議員包括副市長Maurice Goodman和市議員Angelina Cahalan,市政府表示,San Mateo縣選務處現時確認有關的請願書簽名人數已達到最低門檻。

根據聖馬刁縣地區報章The Daily Journal報導,要求將Cahalan從第二區市議員罷免的請願書,總共收到了1,029個簽名,其中897個簽名已經審查,當中666個簽名得到驗證,如果要觸發罷免選舉,需要門檻是607個簽名。

另一方面,要求罷免Goodman第4區市議員,以及副市長的請願書收到了1,267個簽名,其中審查的1,018個簽名,797個簽名得到驗證,一旦驗證了符合投票資格的最低簽名數量,聖馬刁縣選舉辦公室就可以停止審查額外的簽名。

請願書將會提交給Millbrae市議會進行最終認證,並將在3月12日的會議上提交證書,根據選舉法,市議會必須在兩週內召開選舉。

罷免陣營組織的網站資料,指兩人無視市民的擔憂和意願,同意San Mateo縣政府收購La Quinta旅館,將酒店改為無家可歸人士房屋。

罷免陣營表示,兩名市議員漠視民意,沒有履行為居民發聲的職責。

本台曾聯繫Millbrae市市長馮嘉輝,但到截稿是仍未收到回覆。

