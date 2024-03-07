【灣區新聞】發起罷免Millbrae兩市議員行動 請願書簽名人數達最低門檻（視頻）

March 7, 2024 新聞, 灣區新聞

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區中半島Millbrae市在11月時有居民發起行動，要求罷免兩名市議員包括副市長Maurice Goodman和市議員Angelina Cahalan，市政府表示，San Mateo縣選務處現時確認有關的請願書簽名人數已達到最低門檻。

根據聖馬刁縣地區報章The Daily Journal報導，要求將Cahalan從第二區市議員罷免的請願書，總共收到了1,029個簽名，其中897個簽名已經審查，當中666個簽名得到驗證，如果要觸發罷免選舉，需要門檻是607個簽名。

另一方面，要求罷免Goodman第4區市議員，以及副市長的請願書收到了1,267個簽名，其中審查的1,018個簽名，797個簽名得到驗證，一旦驗證了符合投票資格的最低簽名數量，聖馬刁縣選舉辦公室就可以停止審查額外的簽名。

請願書將會提交給Millbrae市議會進行最終認證，並將在3月12日的會議上提交證書，根據選舉法，市議會必須在兩週內召開選舉。

罷免陣營組織的網站資料，指兩人無視市民的擔憂和意願，同意San Mateo縣政府收購La Quinta旅館，將酒店改為無家可歸人士房屋。

罷免陣營表示，兩名市議員漠視民意，沒有履行為居民發聲的職責。

本台曾聯繫Millbrae市市長馮嘉輝，但到截稿是仍未收到回覆。

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