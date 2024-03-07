【灣區新聞】舊金山7項提案初步點票結果（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

截至週二晚上11點45分，舊金山選務處點算了超過十萬張選票，佔所有收到選票的一半，來看7項提案的初步成績。

舊金山的A提案，授權市府發行3億元可負擔房屋債券，贊成票有67.74%，反對票是32.26%，但是因為通過的門檻需要三分之二的選票，A提案目前在有望通過的邊緣。

B提案設定最低限度的警務人員配置水平，但選民日後需要通過一項新稅收，或修訂一項現有稅收提供經費，反對票為67.41%，這是提案中唯一確認會失敗的提案。

C提案建議豁免將辦公樓改建為住屋單位涉及的房地產轉讓稅，贊成票有53.89%，有望通過。

D提案建議加強規限市府公職人員接受饋贈的道德法律，贊成票有88.03%，將會通過。

E提案建議擴大給予警察部門在政策和程序方面的權利，贊成票有59.9%，有望通過。

F提案要接受公共福利人士需參加藥物篩檢，贊成票有63.02%，同樣有望通過。

沒有約束性的G提案建議為8年級學生提供代數課程，得到83.9%的贊成票。

舊金山選務處下一輪的開票結果將在週四下午公佈。

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