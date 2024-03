【KTSF 朱慧琪報導】

聯合航空一架從舊金山(三藩市)國際機場前往日本的客機,在起飛後不久,輪胎從空中跌落地面,客機需緊急轉飛南加州洛杉磯。

舊金山機場發言人Doug Yakel表示,事發在週四早上11時35分左右,一架由聯合航空營運的波音777-200客機UA35,從舊金山飛往日本大阪,在舊金山國際機場起飛時,部分起落架連輪胎從天跌落。

輪胎碎片跌落,造成機場員工的停車場多部車輛損毀。

事件中沒有人受傷,舊金山國際機場的跑道曾短暫關閉以清除碎片,當局指,事件對機場營運沒有進一步影響。

客機上載有235名乘客,以及14名機組人員,客機在事發後,緊急轉飛南加州洛杉磯機場。

聯合航空表示,波音777-200兩個主起落架支柱上裝有六個輪胎,其設計可以在部分起落架丟失的情況下安全著陸。

